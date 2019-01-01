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كأس الملك الاسباني

رونالدو: لن أنسى ارتدائي قميص برشلونة - ومن سأشجع في الكلاسيكو؟

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（C）Getty Images
الظاهرة يكشف عن الفريق الذي يشجعه في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

إنها ليلة الكلاسيكو.. برشلونة وجهاً لوجه مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، كان من سعداء الحظ الذين لعبوا للعملاقين الإسبانيين قبل اعتزاله اللعب والاتجاه للعمل الإداري.

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الرئيس الحالي لنادي بلد الوليد، حرص على إبداء رأيه في المباراة والفريق الذي يشجعه.

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وقال الظاهرة:"أريد فوز ريال مدريد، ولكنها مباراة كلاسيكو وستكون ممتعة بعيداً عن أي شيء".

وأضاف:"لعبت لكل منهما وأؤكد لكم أن الأجواء رائعة جداً في مباريات الكلاسيكو، ونتمنى من الرب مشاهدة مواجهة ممتعة".

وتابع:"أمتلك تاريخاً خاصاً مع ريال وأتمنى فوزهم في كامب نو، لكن لا يمكنني نسيان ارتداء قميص برشلونة".

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وعن توقعه:"في مثل هذه المباريات يمكن حدوث أي شيء ولا يمكنك توقع فوز أحدهما على الآخر".

وتقام مباراة اليوم على ملعب كامب نو معقل برشلونة، بينما يُلعب الإياب بسانتياجو برنابيو أرض ريال مدريد.

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