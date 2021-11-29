"رونالدو لم يعد لمانشستر للجلوس على دكة البدلاء"

حالة من الجدل أثيرت بين روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد السابق وجيمي كاراجر، أسطورة ليفربول على خلفية عدم الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا أمام تشيلسي.

رونالدو لم يشارك أساسيًا في التعادل الذي حققه مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وحل النجم البرتغالي بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من سانشو مسجل هدف مانشستر يونايتد، تحديدًا في الدقيقة 64 قبل أن يعدل تشيلسي نتيجة المباراة عن طريق جورجينو في الدقيقة 69.

ماذا قال روي كين؟

خلال حوار مثير مع مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر على قناة "سكاي سبورتس"، قال كين: "رونالدو ليس شخصًا يجلس على مقاعد البدلاء، رونالدو لم يعد إلى مانشستر يونايتد ليجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع: "إنه لاعب عالمي المستوى، إحصائياته منذ عودته للنادي جيدة، لقد سجل بعض الأهداف وبعض التمريرات الحاسمة".

وواصل: "في بعض الأحيان عليك أن تتعامل مع نجم. لقد لعبت مع لاعبين لا يفعلون الشيء الذي تأمله، لكنك تسامحهم لأنهم يسجلون الأهداف الحاسمة في مباريات صعبة"

ثم أنهى أسطورة مانشستر يونايتد السابق: "رونالدو يجب أن يكون في التشكيلة الأساسية. ما لفكرة من إراحته؟ فإنهم لن يلعبوا مرة أخرى حتى مساء الخميس، كان يمكن أن يلعب بسهولة".

ما السبب وراء جلوس رونالدو على دكة البدلاء؟

اعترف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت السبب وراء ذلك قبل المباراة، حيث قال: "إنها بسبب بعض التعديلات والتغييرات من المباراة الأخيرة والأمر يتعلق بخطة المباراة والأفكار الخاصة بنا".

وأضاف: "تكلمت مع رونالدو وكان شخصًا رائعًا للغاية وبالتالي قررنا أن نخوض المباراة بذلك التشكيل، الأمر لا يحتاج لدراما أكثر من ذلك الكل في حالة جيدة كل اللاعبين في حالة مميزة وكذلك الحال مع رونالدو الكل مستعد للمشاركة عند الحاجة".

في الوقت الحالي سيستمر مايكل كاريك مسؤولاً عن الفريق الأول حتى يتم الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرة عمل رالف رانجيك الذي تم تعيينه منذ يومين كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

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