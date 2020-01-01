بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا.. هل يشارك رونالدو في يورو 2021؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021، فهل سيتمكن كريستيانو رونالدو من قيادة منتخب البرتغال في هذه البطولة

صدم فيروس كورونا العالم بأسره، وكانت كرة القدم أحد القطاعات المتضررة بقوة من آثاره السلبية، حيث تم إيقاف النشاط الكروي حول العالم وتأجلت العديد من البطولات على رأسها كأس الأمم الأوروبية.

وكان من المقرر أن يقام اليورو في 12 مدينة مختلفة بداية من يونيو 2020، لكن مع توقف الدوريات الأوروبية المفاجئ إلى جانب صعوبة أي مباراة حاليًا بحضور جمهور، اضطر الاتحاد للتأجيل للحفاظ على الصحة العامة من جهة، ومنح الدوريات الفرصة لأن تُلعب في الصيف من جهة أخرى.

كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال، كان أكثر من ينتظر هذه البطولة التي يحمل لقبها مع بلاده في النسخة السابقة عام 2016، والتي أقيمت على الأراضي الفرنسية، إذ أراد الدون أن يأخذها كعادته أداة لترسيخ أسطورته ومواصلة التألق على الصعيد الدولي حتى يحافظ على حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية عن هذا العام.

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ومع التأجيل بسبب فيروس كورونا، هل سيلعب كريستيانو رونالدو في يورو 2021؟

هل يشارك كريستيانو رونالدو في كأس الأمم الأوروبية 2021؟

نظرًا للحالة البدنية المميزة التي دائمًا ما عاشها كريستيانو رونالدو والتي تجعله ورغم تقدمه في العمر وبلوغه عامه الرابع والثلاثين، يظهر وكأنه في العشرينات، فإن الأكيد أنه سيتواجد على رأس قائمة البرتغال حال عدم تعرضه إلى أي إصابة تعيق ذلك.

خيار اعتزال كرة القدم الدولية قبل ذلك لا يبدو منطقيًا، فرونالدو لا يشبع من البطولات وليس من نوعية اللاعبين الذين يكتفون بإنجاز وحيد، وبالتالي، فإنه سيستمر ربما حتى كأس العالم 2022 في قطر وربما أبعد من ذلك ما دام لا يزال يزاول كرة القدم.

يؤمن لاعب ريال مدريد السابق أن المنصات الدولية دائمًا ما تكون أفضل وسيلة لبلوغ المجد الفردي، فالتتويج مرة أخرى مع البرتغال سيزيد من حظوظه في التغلب على نده ليونيل ميسي في جائزة الأفضل في العالم والكرة الذهبية عن العام المقبل، ومن المعروف أنهما الهدف الدائم لرونالدو.

كما أن التتويج مرة أخرى باليورو في ظل ما تمتلكه البرتغال من إمكانيات رائعة بوجود المدرب فيرناندو سانتوس وعدد من اللاعبين المميزين للغاية، سيجعل رونالدو ينتصر لا محالة على ميسي في المقارنات الدولية، فاكتفى البرغوث فقط بالوصول إلى النهائيات مع الأرجنتين، بينما جلب الدون الذهب إلى بلاده.

يحب رونالدو التحديات، والتحدي البارز له سيكون دور المجموعات، فالقرعة أسقطت البرتغال جنبًا إلى جنب مع منتخب ألمانيا ومنتخب فرنسا، الديوك سيسعون للثأر من هزيمة النهائي الأخير، بينما سيكون على صاروخ ماديرا الثأر من الألمان، العقدة الأكبر للبرتغال في البطولات المجمعة.

من الناحية المنطقية فإن رونالدو سيشارك حتمًا في كأس الأمم الأوروبية 2021 إلا لو أتت إصابة طويلة وصعبة حرمته من ذلك المجد، ويظل ذلك الأمر في علم الغيب، فمن كان يتوقع أن يُصاب في نهائي النسخة الماضية أمام منتخب فرنسا، كل الاحتمالات لا تزال قائمة.