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رونالدو عن جنون السعودية ضد الأرجنتين: لا يوجد مثلهم في العالم!

علي سمير
1:19 م غرينتش+2 23‏/11‏/2022
Lionel Messi - Argentina - Ali Al-Bulayhi - Saudi - world cup 2022

الجنون مستمر في كل مكان بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2/1 في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم.

ليونيل ميسي تقدم لصالح منتخب التانجو في الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يرد الفريق السعودي بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري.

النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو، قام باستعراض ردود أفعال الجماهير السعودية على هذا الانتصار التاريخي، وقام بالتعليق عليها عبر قناته الرسمية على موقع "تويتش".

وشوهد الظاهرة وهو يضحك على تحطيم أحد المشجعين لباب منزله احتفالًا بالعودة وقلب النتيجة على الفريق الأرجنتيني.

وقال رونالدو:"هذا رائع جدًا انظروا ماذا يفعلون، لا شيء في العالم مثل هؤلاء الناس".

يذكر أن فوز السعودية يضعها في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، ثم الأرجنتين بلا نقاط.

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