رونالدو سعيدًا في الطائرة المتجهة للسعودية: أراكم قريبًا

ساعات قليلة ويصل النجم البرتغالي أرض الرياض

Shahid

لم يتبق سوى ساعات قليلة ويصل النجم كريستيانو رونالدو العاصمة السعودية الرياض للخضوع للفحوصات الطبية وبدء مغامرته الجديدة مع النصر، والتي ستكون الأولى له خارج أوروبا.

النصر أعلن في آخر أيام 2022 توقيع النجم البرتغالي على عقد يمتد حتى صيف 2025، وسيُقدمه في حفل ضخم على ملعبه مرسول بارك مساء غدٍ الثلاثاء.

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رونالدو الذي سيرتدي القميص رقم 7 في الفريق الأصفر استقل طائرته الخاصة وانطلق في رحلته من مدريد إلى الرياض، وقد نشر حساب شركة الرياضة السعودية SSC على تويتر مقطع فيديو له من الطائرة.

رونالدو بدا سعيدًا والضحكة تملأ وجهه، وقد قال للجمهور السعودي وخاصة النصراوي "مرحبًا، أراكم جميعًا".

النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه.

Shahid