"ماذا يفعل رونالدو هنا؟" .. أليشا ليمان تثير الجدل بإقحام نجم النصر في احتفالاتها بالهالويين!

سبب غير معلوم لظهور النجم البرتغالي

أثارت لاعبة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة التي نشرتها مؤخرًا احتفالًا بمناسبة الهالويين.

ليمان المعروف ارتباطها بالنجم البرازيلي دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس، قامت بنشرة صورة لها وهي ترتدي زي "BatWoman" عبر منصة "إكس"، بملابس سوداء وكعب عالٍ ونظارة.

وقامت لاعبة يوفنتوس التي انتقلت إلى البيانكونيري مع لويز في نفس التوقيت بالميركاتو الصيفي الماضي، بالتعليق على هذه الصورة برموز تعبيرية على شكل قرع عسل وخفاش وقلب أسود.

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المنشور تمت مشاهدته أكثر من نصف مليون مرة وحصل على كم هائل من الإعجابات، ولكن الغريب أن أليشا ليمان قامت بإضافة حساب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإضافة لحساب آخر معروف بتصميم الأزياء للسيدات.

مهاجم النصر الحالي سبق أن لعب ليوفنتوس، كما أن ليمان وصفته في الماضي على أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، ولكن المشجعين شعروا بالحيرة الشديدة بشأن قيام ليمان بإدراج اسم رونالدو وحسابه إلى هذا المنشور الذي ليس له أي علاقة به.

وعلقت الجماهير بعبارات من نوعية "لماذا قامت بوضع حساب رونالدو؟"، "دوجلاس لويز لن تعجبه هذه الحركة"، "وضع اسم رونالدو بدلًا من حبيبك أمر مجنون"، بالإضافة إلى المزيد من الجمل الأخرى التي تعجبت من خطوة اللاعبة البالغة من العمر 25 سنة.

جدير بالذكر أن ليمان تعتبر من أشهر اللاعبات في الكرة النسائية بالوقت الحالي، وسبق لها تمثيل إيفرتون ووست هام وأستون فيلا، وخرجت مؤخرًا للمطالبة بالمساواة بين أجور الرجال والسيدات في كرة القدم.