"رونالدو أفضل منك" .. رد فعل غريب من ميسي على هتاف "سبيد"

رغم وجود مسافة كبيرة فاصلة بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حاليًا، إذ يلعب الأول في أمريكا والثاني في السعودية، إلا أن شبح كل منهما مازال يُلاحق الآخر أينما حل وارتحل.
بطل العالم مع الأرجنتين خاض فجر اليوم مباراته الأولى مع فريقه الجديد، إنتر ميامي الأمريكي، وقد قاده للفوز بهدف رائع في الوقت القاتل على كروز أزول المكسيكي في أولى مباريات فريقه بكأس الدوريات.
سجل في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي الآن
صانع المحتوى الشهير على يوتيوب، سبيد، كان حاضرًا للقاء بين المشجعين، وقد صرخ على ميسي قائلًا "رونالدو أفضل منه".
نجم برشلونة سابقًا التفت لليوتيوبر الشهير بحبه الكبير للنجم البرتغالي، ليصرخ الأخير "لقد التفت لي".
حمل تطبيق شاهد عبر آبل ستور وجوجل بلاي
يُشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز لإنتر ميامي بتسديدة ممتازة من كرة ثابتة عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- أنف أبو الهول وفتيات المكسيك وواقعة تحرش .. عندما يتخطى نجوم الكرة حدود اللعبة!
- اتهامات غامضة ومطالب بالإصلاح .. لماذا تغيب نجمات منتخب إسبانيا عن كأس العالم للسيدات 2023؟
- أهدر 3 انفرادات وتلاعب به دي ماريا .. "كوارث" رونالدو مع النصر أمام بنفيكا
- 50 لاعبة تستحق المتابعة في كأس العالم للسيدات 2023
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023