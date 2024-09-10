"أنا مدمن" .. رونالدو يكشف سر مسيرته الأسطورية والوصول للهدف رقم 900!

ليس مهتمًا بتقدمه في العمر

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن السر الذي يجعله مستمرًا في التألق مع النصر ومنتخب بلاده، رغم بلوغه من العمر 39 سنة واقتراب مسيرته على الانتهاء.

رونالدو تصدر عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما وصل إلى هدفه رقم 900 في مشواره الكروي بالتسجيل ضد كرواتيا واسكتلندا مع البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الحالية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رونالدو خلال حديثه عبر قناته على موقع يوتيوب في دردشة مع النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند:"كنت أتناول العشاء الليلة الماضية مع عائلتي وأمي وتحدثنا عن بعض المواقف التي حدثت في يورو 2024".

وأضاف:"لا زلت أتمتع بحماس شديد تجاه هذه اللعبة، أنا مدمن لكرة القدم، أدمنت تسجيل الأهداف واللعب بمستوى جيد حتى في سني هذا لأنني أعشق ما أفعله".

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ويستعد رونالدو للعودة للظهور مرة أخرى مع النصر يوم الجمعة القادم، عندما يلعب الفريق أمام الأهلي في قمة جديدة بدوري روشن السعودي.

يذكر أن المهاجم المخضرم مرة بفترة صعبة خلال هذا الصيف، وذلك بسبب فشله في التسجيل بخمس مباريات متتالية مع البرتغال، وظهوره المتواضع في يورو 2024 وعدم مساعدته الفريق لتفادي الخروج من الدور ربع النهائي.