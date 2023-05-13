رونالدو السبب.. سولشاير يكشف سر اعتذار فيرجسون له في 2021!

أحمد مجديأحمد مجدي
20211030 Solskjaer RonaldoGetty Images
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موقف يعود للنور من جديد

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد عن الحالة التي اعتذر له فيها أسطورة اليونايتد أليكس فيرجسون، على هامش أحد القرارات التي اتخذها النرويجي حيال النجم السابق ليونايتد كريستيانو رونالدو.

وفي 2021، أجلس سولشاير رونالدو على دكة البدلاء رغم تسجيله 5 أهداف في آخر 6 مباريات آنذاك، الأمر الذي قوبل باستهجان من قبل فيرجسون آنذاك.

فيرجسون ظهر في فيديو مع المصارع الشهير حبيب نورماجيدوف، وقال له إن "المدرب يجب أن يشرك أفضل لاعبيه، أعتقد أن لاعبي إيفرتون حينما علموا أن رونالدو ليس في الملعب رأوا المهمة أسهل".

سولشاير قال مؤخرًا لصحيفة "ذا أثليتك" إن فيرجسون هاتفه بعد ذلك واعتذر له عن ذلك الأمر، فيما أكد له النرويجي أنه يتخذ قراراته بناء على معطيات طويلة الأمد.

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