"رونالدو السبب في مشاكل مانشستر يونايتد .. هذه ليست تصرفات قائد"

هاجم جون بارنز أسطورة ليفربول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الموسم الذي مر به فريقه مانشستر يونايتد في وجوده.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ميرور"، وأكد خلالها أن رونالدو لا يلعب لصالح الفريق، وأن تصرفاته لا ترتقي إلى تصرفات قائد.

وقال بارنز منتقدًا النجم البرتغالي وتأثيره على مانشستر يونايتد: "رونالدو يتسبب في التباعد وسوء الانسجام في صفوف الفريق، عندما لا تصل الكرة له يلوح بيده في الهواء يا له من مثل رائع، أليس كذلك".

وأردف: "الانسجام في مانشستر يونايتد مشكلة والذي يتسبب فيها هو رونالدو، هو يتجول في الملعب ويقول لنفسه إنه يقوم بعمله وأن البقية على زملائه".

وأكمل "هذا ليس ما يفعله القائد، هذه تصرفات شخص يلعب لمجده الشخصي، صحيح أن الجماهير تحبه لذلك عندما تقع المشكلة يرى أنها ليست مشكلته، وهذه الأمور غير صحية للفريق".

وأضاف: "الجميع يعلم ما الذي حققه رونالدو هذا الموسم، لكن ألا تفضل أن ينهي فريقك الترتيب في مركز أفضل في عدم وجود لاعب يملك 20 هدفًا".

واختتم تصريحاته: "وجود رونالدو في مانشستر يونايتد يقلل من إمكانيات غيره، ماركوس راشفورد كان ليحصل على موسم أفضل، وبرونو فيرنانديش وجادون سانشو".

جدير بالذكر أن رونالدو أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا.