رونالدو: احتفال "Sii" كان صدفة وأتمنى اللعب بجوار هذا النجم

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق يوضح كيف جاء احتفاله الشهير، وعن اللاعب الذي يتمنى اللعب معه.

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي عن سبب احتفاله الدائم بطريقته الشهيرة "Sii".

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "صن" وأكد خلالها إنه كان يأمل أن يلعب أن يلعب بجوار أسطورة البرتغال إيزيبيو.

وقال رونالدو: "في عقلي هناك الكثير من النجوم الذين أتمنى اللعب معهم، على رأسهم إيزيبيو، لقد قدم الكثير للبرتغال".

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وأضاف عن أول مرة احتفل بها بطريقته الشهيرة "Sii": "كنا في الولايات المتحدة نلعب أمام تشيلسي، ولا أعلم من أين أتت لكنني قمت بها بشكل طبيعي".

وأردف: "بعد ذلك بدأت في تكرارها بشكل مستمر، وأحبت الجماهير ذلك الاحتفال، وظلوا يذكرونني به فكررته من جديد".

وكان رونالدو قد أخبر زميله السابق في مانشستر يونايتد لويس ناني عن رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي في المستقبل.

وقال ناني سابقًا لشبكة "ESPN": "قبل حوالي عامين أخبرني أنه سينهي مسيرته في الولايات المتحدة، الأمر ليس أكيد لكن هناك فرصة لحدوثه".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد خسر لتوه نهائي كأس إيطاليا مع فريق يوفنتوس، حيث تعادلوا مع نابولي في الوقت الأصلي وخسروا بركلات الترجيح.