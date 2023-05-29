رونالدو × ميسي في نصف النهائي؟ .. تحديد مواعيد السوبر السعودي 2023

تأهلت 4 أندية للمشاركة في كأس السوبر

حجز الاتحاد مقعده في كأس السوبر السعودي 2023 بصفته بطل دوري روشن للموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه رسميًا باللقب عقب فوزه على الفيحاء يوم السبت الماضي 3-0 في المجمعة.

كان الهلال قد تأهل للبطولة بصفته حامل لقب الدوري للموسم الماضي وكذلك الوحدة بصفته وصيف كأس الملك 2022-2023 وأخيرًا النصر بصفته وصيف الدوري هذا الموسم.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت النقاب عن المواعيد المبدئية لإقامة كأس السوبر السعودي، مشيرة إلى أن نصف النهائي سيُلعب يومي 27 و28 فبراير القادم فيما سيُقام النهائي مطلع مارس.

وأوضحت الصحيفة أن إقامة البطولة في هذا الموعد يعود لضيق الوقت في الموسم الجديد، حيث ستستضيف المملكة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، فيما سيُشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا خلال يناير وفبراير القادمين في قطر.

الاتحاد سيواجه الوحدة في نصف النهائي الأول فيما سيلعب الهلال والنصر مواجهة نصف النهائي الثانية، والتي قد تجمع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في أول مواجهة حاسمة بينهما على الملاعب السعودية، وذلك بالطبع حال انضم بطل العالم للعملاق الأزرق.