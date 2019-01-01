تقارير - رينار خارج حسابات المنتخب السعودي

المدرب الفرنسي ليس ضمن خيارات مسؤولي الاتحاد خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدير الفني الفرنسي هيرفني رينار قد خرج من حسابات المسؤولين من أجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية لقيادة المنتخب الأول.

صحيفة "الاقتصادية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن المدرب الفرنسي ليس ضمن خيارات مسؤولي الاتحاد خلال الفترة الحالية.

وخرجت العديد من التقارير لتشير إلى أن المدرب الفرنسي خيار سعودي، من أجل قيادة المنتخب الأول عقب خروجه من منافسات كأس أمم إفريقيا.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد نفت الأخبار التي يتم تداولها حاليا بشأن تقديم رونار استقالته من تدريب المنتخب المغربي.

وش رأيكم في القيم المالية التي دفعت من قبل #النصر و #الاتحاد لضم عبد الفتاح أدم، وهارون كمارا🤔 pic.twitter.com/15NbTx0WUm — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

الصحيفة أكدت أن إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وصلت لمرحلة مفاضلة بين ثلاثة مدربين ليكون أحدهم مدربًا للأخضر على أن تكشف هويته قبل نهائية الشهر الجاري.

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يُذكر أن الأخضر السعودي يبحث حاليًا عن مدير فني لقيادته في مشوار بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس أمم آسيا 2023.