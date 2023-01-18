روميرو يتحدث عن كواليس لقطته الشهيرة مع مبابي في نهائي كأس العالم

نهائي لن ينساه التاريخ

تطرق الأرجنتيني كريستيان روميرو لاعب توتنهام ومنتخب الألبيسيلستي إلى اللقطة الشهيرة التي حدثت بينه وبين كيليان مبابي في نهائي كأس العالم 2022 عقب إحراز ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثالث في اللقاء.

وقال روميرو في تصريحات لراديو "دي سبورتس" الأرجنتيني: "قمت بهذه اللقطة لأنه قبلها تحدث مع إنزو فيرنانديز بشكل مهين للغاية وتعامل معه بشكل سيء".

وأضاف روميرو أنه "يشاهد كأس العالم كل يوم" مشددًا على أن ما حدث "أكد أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ".

وأشار روميرو إلى أنه لم يستطع مشاهدة أي ركلة ترجيحية بخلاف ركلة ميسي الأولى، كما أكد أنه لو كان مكان الاتحاد الأرجنتيني وليونيل سكالوني لأبرم العقد "مدى الحياة".