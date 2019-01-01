رومنيجية يتحدث عن صفقة أودوي الفاشلة ومستقبل خاميس

هل يبقي الكولومبي في أليانز أرينا؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث كارل هانز رومنيجية، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن صفقة كالوم هودسون أودوي من صفوف تشيلسي، وكذلك لاعب الفريق الكولومبي خاميس روديجيز.

وفشل بايرن ميونيخ، في ضم الإنجليزي الشاب، من صفوف البلوز، على الرغم من تقديم أكثر من عرض.

وعن صفقة الإنجليزي البالغ 18 عامًا: "لا يمكن أن ننفى أن الأمور سارت بشكل جيد في لندن، لكن لابد أن لا ننسى، كان لابد من التوقيع مع اللاعب حيث يقف الفريق بالكامل وراء الصفقة".

وتتواصل الصفقات الإنجليزية في الدوري الألماني، ليعلق عليها: "اعتقد أن إنجلترا تستفيد من الشباب، سانشو في دورتموند نيلسون في هوفنهايم، لديه الجودة الذي سيستغلها في بلاده، والآن علينا الانتظار لنرى ماذا سيحدث بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، هل ستظل نفس الانتقالات أم ستغلق الباب أمامهم".

وعن الكولومبي خاميس رودريجز الذي سيعود لريال مدريد بنهاية الموسم: "أنه لاعب رائع، ربما هو أفضل لاعب يساري في الدوري الألماني، لقد أثبت هذا في النصف الثاني من الموسم الماضي مع يوب هاينكس، نأمل أن نراه في الملعب بشكل مستمر، لكن المدرب هو من يقرر".

واختتم عن مستقبل صانع الألعاب الكولومبي: "عليّ أن أقول بصدق، أحبه كلاعب، ونعرف جميعًا النادي وكذلك جودته، لكن في النهاية من المهم اتخاذ القرار الصحيح له ولنا، لقد قلت سابقًا أنه من كبار مشجعي خاميس".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني، ويستعد للقاء ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.