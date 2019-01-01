روما يواصل ملاحقة ميلان على المربع الذهبي بهدفين في بولونيا

روما يحقق فوزاً هاماً في صراعة على المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

واصل روما، مطاردة ميلان على المركز الرابع في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزاً هاماً، على حساب بولونيا بهدفين لهدف في الجولة الـ 24 من البطولة.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وسط خطورة على استحياء من بولونيا في نهاية الشوط لولا تألق أولسن حارس مرمى الفريق العاصمي.

وفي مطلع الشوط الثاني وعكس سير اللقاء، حصل ستيفان الشعراوي على ركلة جزاء، تقدم لها كولاروف ونفذها ببراعة في الشباك، ليعلن عن الهدف الأول لروما.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، استطاع فازيو أن يؤكد تقدم الذئاب بهدف ثان، جاء بعد تصويبة صاروخية من خارج المنطقة.

حاول بولونيا العودة إلى اللقاء وسط تألق أولسن، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 84 عن طريق سانسوني بعد تسديدة أرضية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد روما إلى النقطة 41 في المركز الخامس من جدول الترتيب، وبفارق نقطة وحيدة عن ميلان صاحب المركز الرابع.