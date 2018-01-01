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روما يرفض 32 مليون يورو من أرسنال لضم أوندر

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النادي الإيطالي رفع مطالبه من أجل التخلي عن اللاعب التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي أرسنال الإنجليزي، التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أنظار المدفعجية تتجه نحو التركي جنكيز أوندر لاعب روما الإيطالي، الذي يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم الحالي.

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موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد أن صاحب الـ21 عاماً يعتبر الهدف الرئيسي للمدرب أوناي إيمري.

وأوضح أن النادي الإنجليزي أرسل كشافيه أكثر من مرة لمتابعة اللاعب التركي على الطبيعة.

وكانت آخر مرة في مباراة روما مع فيكتوريا بلزن أمس الأربعاء، والتي خسرها 2/1 وسجل أوندر هدف فريقه الوحيد.

وأشار الموقع أن أرسنال تقدم بالفعل بعرض قيمته 32 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض.

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ووضع روما مبلغ 50 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يذكر أن أوندر نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع مثلهم في 19 مباراة مع روما بجميع البطولات هذا الموسم.

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