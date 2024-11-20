صفقة مربحة للجميع .. روما يتقدم طابور الأندية الأوروبية لاستعارة جوهرة ريال مدريد

رانييري يجد ضالته في مدريد

يدرس ريال مدريد فتح الباب أمام نجمه البرازيلي الشاب إندريك، لخوض تجربة الإعارة خارج أسوار النادي الملكي من أجل التمرس في المباريات.

ورغم تعاقد ريال مدريد مع إندريك قبل عامين من بالميراس البرازيلي، إلا أنه انضم للفريق في صيف 2024، عندما بلغ الـ18 من عمره، حيث كلف النادي حوالي 60 مليون يورو، لكن منذ وصوله لم يحصل على فرص مشاركة كبيرة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لذلك، فإن الحل الأفضل داخل ريال مدريد، هو خروج إندريك على سبيل الإعارة في انتقالات يناير المقبل، للسماح له بالنمو والتطور من خلال اللعب بشكل ثابت في أوروبا.

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وفي وجود النجم الفرنسي كيليان مبابي والثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو والمغربي براهيم دياز في هجوم ريال مدريد، لم يحصل إندريك سوى على 120 دقيقة بإجمالي مشاركاته مع الميرنجي، لكنه سجل خلالها هدفين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك 3 أندية أوروبية مهتمة باستعارة إندريك من ريال مدريد، يتقدمها روما الإيطالي، إذ يحتاج المدرب الجديد كلاوديو رانييري إلى مهاجم صريح جديد، نظرًا لأن الأوزبكي إلدور شومورودوف لم يثبت جدارته بأن يكون بديلًا للأوكراني أرتيم دوفبيك.

وأوضحت، هذه الصفقة سترضي الجميع، حيث سيعزز روما الهجوم بشكل نوعي وبتكلفة ضئيلة، كما سيكون لدى إندريك مساحة أكبر من المشاركة وسيكتسب الثقة وسيجد ريال مدريد نفسه مع لاعب مُتطور في يونيو المقبل.

وأكدت "سبورت"، أن ساوثامبتون الإنجليزي وبلد الوليد الإسباني، يرغبان أيضًا في استعارة خدمات إندريك من ريال مدريد.