روما يُقرر التخلي عن دجيكو، وتلك هي الوجهة المفضلة

هل تبدأ الثورة في العاصمة الإيطالية؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن روما قرر التخلي عن مهاجمه إيدين دجيكو بنهاية الموسم الجاري، علمًا أن عقده مازال ممتدًا حتى صيف 2020.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن تراجع أداء اللاعب وعدد أهدافه هذا الموسم بجانب دخوله في مشادات ومشاحنات مع عديد الأطراف على أرض الملعب، سواء الحكام أو المنافسين، وأخيرًا حفل عيد ميلاده وفيديو رقصه مع راقصة شرقية، كلها أسباب أدت لاتخاذ هذا القرار من جانب إدارة الجالوروسي.

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وكان صاحب الـ33 عامًا قريبًا من ارتداء قميص تشيلسي خلال يناير 2018 لكنه رفض العرض الإنجليزي المغري ماليًا مفضلًا البقاء في العاصمة الإيطالية، لكن الصيف القادم قد يحمل أخبارًا جديدة فيما يخص عودته للبريميرليج خاصة لفريق وست هام الذي يُدربه حاليًا مدربه السابق في مانشستر سيتي "مانويل بيلجريني".

مع هذا، فقد أشارت كورييري لتفضيل اللاعب البقاء في إيطاليا، ولذا يبقى الإنتر هو وجهته المفضلة.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت من جانبها، قالت أن إدارة الإنتر تُفكر بالفعل في ضم المهاجم البوسني لتعويض رحيل ماورو إيكاردي خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكنها لن تُقدم على ضمه إلا إن كان السعر المطلوب لا يتجاوز الـ30 مليون يورو.