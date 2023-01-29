روماريو عن الأفضل في برشلونة: أنا أتفوق على ميسي!

نجم برشلونة السابق يؤكد تفوقه على ميسي!

اختار النجم البرازيلي روماريو نفسه محل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق أحلام يوهان كرويف ضد بيب جوارديولا بنادي برشلونة.

واستمتع اللاعبان بفترات مميزة في تاريخ برشلونة خلال مسيرتهما الكروية وأثار النجم البرازيلي الجدل بشأن اختياراته.

وكشف روماريو خلال حواره مع صحيفة "ESPN" على فريقه الذي يتكون من أندوني زوبيزاريتا مكان فيكتور فالديس كحارس مرمى الفريق، وداني ألفيس بدلاً من ألبرت فيرير كظهير أيمن للفريق، وبيب جوارديولا محل سيرجيو بوسكيتس كلاعب خط وسط دفاعي ثم اختار رونالد كومان بدلًا من جيرارد بيكيه.

وفضل روماريو أيضا الملاك نادال على خافيير ماسكيرانو وإنييستا على بايرو، واختار سيرجي بارجوان بدلًا من إريك أبيدال في مركز الظهير الأيسر.

وفي النهاية تم تكليف المهاجم الكبير بمهمة الاختيار بينه وبين ليونيل ميسي واختار روماريو نفسه وشرح اختياره قائلاً: "لأننا نلعب في مراكز مختلفة في مركزه هو الأفضل في بلدي أنا أفضل منه".

ولعب روماريو 65 مباراة مع برشلونة وأحرز 39 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويُعتبر ميسي من وجهة النظر الكثيرين أعظم لاعب في تاريخ نادي برشلونة حيث لعب 778 مباراة وأحرز 672 هدفًا وقدم 303 تمريرات حاسمة.