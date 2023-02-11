"رومارينيو مظلوم في الاتحاد، دوره فقط إبراز حمدالله"

المهاجمان يتألقان مع العميد

سجل رومارينيو مهاجم الاتحاد هدفه الـ74 بقميص النادي، والـ62 في الدوري السعودي تحديدًا، ليعزز رقمه كأفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

هدف رومارينيو ضد العدالة كان مذهلًا وجميلًا إلى حد أن العديد رشحه ليدخل ضمن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش المقدمة من فيفا لأجمل أهداف العام.

الإعلام السعودي احتفى بالمهاجم البرازيلي وكال له المديح، بل إن الناقد الرياضي خالد أبو غانم وصفه باللاعب المظلوم في الاتحاد والذي لا يحظى بالإشادة التي يستحقها.

وأوضح أبو غانم أن دور رومارينيو في الفريق الجداوي يقتصر فقط على إبراز زميله عبد الرزاق حمدالله نكاية في النصر.

وأضاف "رومارينيو هو روح الاتحاد، لاعب رائع جدًا لكنه مظلوم في الاتحاد ودوره فقط إبراز لاعب نكاية في النصر وجمهوره".

وأتم "هدفه اليوم أحد أجمل أهداف الدوري السعودي وسيكون حافزًا لزملائه لمحاولة تسجيل مثل هذا الهدف".

يُشار إلى أن الاتحاد قدم عرضًا قويًا مساء أمس وهزم العدالة في جدة 5-0، وقد سجل حمدالله هدفين ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي مع النصر والاتحاد إلى 100.