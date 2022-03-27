روسو وموري وجوناثان .. مصير الثلاثي المُحير مع النصر

كشفت تقارير إعلامية عن مصير ثلاثي نادي النصر، الأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني للفريق الأصفر، وجوناثان رودريجيز مهاجم الفريق، وفونيس موري المدافع.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لإجراء عملية تجديد وإحلال في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، استعدادًا للموسم المقبل، لتعويض إخفاقات الموسم الحالي.

ما هو مصير الثنائي الأرجنتيني روسو وموري؟

أكد الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، على أن المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، في طريقه للاستمرار مع النصر حتى نهاية عقده في شهر مايو المقبل.

النصر تعاقد مع روسو خلال شهر ديسمبر 2021، ليكون خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل في تدريب الفريق الأصفر، وذلك لنهاية الموسم الحالي.

وأما عن المدافع فونيس موري، فأكد العتيبي على أنه لن يستمر مع الفريق، بل أصبح أول اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هل يستمر جوناثان رودريجيز مع نادي النصر؟

وبعد سؤال أحد المتابعين للعتيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن مصير المهاجم الأوروجوياني جوناثان رودريجيز مع نادي النصر.

أكد بندر العتيبي على أن جوناثان رودريجيز الأقرب له هو استمراره مع نادي النصر خلال الموسم القادم، ولا نية لرحيله حاليًا.

ومن المنتظر أن يحصل رودريجيز على فرصة أكبر خلال الأيام القادمة، للمشاركة مع النصر، خاصة بعد إصابة الكاميروني فينسنت أبو بكر رفقة منتخب بلاده.

أبو خالد ، جوناثان مستمر الموسم الجاي ؟؟ — . (@al_nsar11) March 27, 2022

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