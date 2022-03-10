روسو في مهب الريح .. النصر يفاوض رودي جارسيا

يبدو أن إدارة نادي النصر؛ برئاسة مسلي آل معمر لن تبقي على الأرجنتيني ميجيل روسو لفترة طويلة، بعد نتائج الفريق المذبذبة خلال الفترة الماضية.

النصر كان يسير بشكل جيد مع روسو خلال الفترة الماضية، إلى أن تذبذبت نتائج الفريق، وجعلته يبتعد نسبيًا عن الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين.

ماذا قدم النصر مع ميجيل روسو؟

تولى روسو مسؤولية تدريب النصر خلال شهر ديسمبر 2021، بعد أن تمت إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق الأصفر بسبب سوء النتائج.

بداية قوية جدًا للنصر رفقة روسو، بعد أن حقق الفوز على الهلال بهدفين دون رد، ثم تلاها 6 انتصارات متتالية بالدوري السعودي، بالإضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتفاق.

وبعدها خسر النصر مع روسو أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي، ثم انتصر على الباطن وخسر أمام الهلال وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الخروج من كأس الملك، فاز بصعوبة بالغة النصر على أبها بهدفين دون رد، ثم هزيمة قاسية على يد الهلال بأربعة أهداف دون رد.

النصر مع روسو لعب 13 مباراة، فاز في 10 وخسر 3 مواجهات، سجل 24 هدفًا، واستقبل 15 آخرين.

النصر يفاوض الفرنسي رودي جارسيا

كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن وجود مفاوضات بين نادي النصر والمدرب الفرنسي رودي جارسيا، من أجل تدريب الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الرشيد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، معلقًا عليها "هل باقي أحد عنده شك في أفضلية بنزيما في العالم هذا الموسم؟".

ليرد أحد متابعيه قائلًا: "بنزيما فرنسي وجارسيا فرنسي، شكلها شفرة احسمها"، ليرد الرشيد قائلًا: "فيه مفاوضات ممكن تتم ممكن لا".

فيه مفاوضات ممكن تتم ممكن لا.. — خالد الرشيد (@k7aled_otb) March 9, 2022

وينتهي عقد ميجيل روسو مع نادي النصر في شهر مايو المقبل، وقد تكون إدارة العالمي تخطط لعدم تجديد عقده، والاستعانة بالفرنسي رودي جارسيا.

يُذكر أن النصر كان قد تفاوض مع جارسيا خلال شهر ديسمبر الماضي قبل التعاقد مع روسو، ولكن المدرب الفرنسي رفض العرض متمسكًا بالاستمرار في أوروبا، فهل يتراجع عن موقفه ويوافق على عرض العالمي؟

ما هي تفاصيل مفاوضات النصر مع ميجيل روسو؟

كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن تفاصيل المفاوضات التي تمت بين مسلي آل معمر والمدرب رودي جارسيا.

سعد كتب تغريدة جاء فيها: "الأحد 5 مارس شهدت دبي بالإمارات اجتماعًا بين مسلي آل معمر بالفرنسي جارسيا لتولي تدريب الفريق، وكان جارسيا على اطلاع بمباريات النصر الأخيرى، وأبدى عدد من الملاحظات الفنية".

وتابع: "واشترط جارسيا قبل إتمام أي اتفاق السفر للرياض، لزيارة مقر النادي، حيث ستحاول الإدارة استخراج تأشيرة للمدرب قبل نهياة الشهر الحالي".

الأحد 5 مارس شهدت دبي اجتماع مسلي آل معمر بالفرنسي غارسيا لتولي تدريب الفريق

وكان غارسيا على إطلاع بمباريات النصر الأخيرة وأبدى عدد من الملاحظات الفنية

واشترط غارسيا قبل اتمام أي اتفاق السفر للرياض لزيارة مقر النادي حيث ستحاول الإدارة استخراج تأشيرة للمدرب قبل نهاية الشهر الحالي pic.twitter.com/tXeH4VfcOK — طارق سعد (@Tareq0Saad) March 9, 2022

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