رودي جارسيا يدعو كورتوا للتراجع عن الاعتزال .. ويكلف هازارد بمهمة خاصة في مدريد!

رودي يبدأ رحلته مع بلجيكا بتحديات كبرى

رفع رودي جارسيا، المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا، راية التحدي مع توليه المهمة الفنية لمنتخب الشياطين الحمر، كاشفًا عن دور مهم سيلعبه إيدين هازارد، نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق، لخدمة الفريق.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قد أتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول، اليوم الجمعة،

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي لتقديمه للجماهير: "أنا سعيد حقًا بهذه المهمة. أمنيتي هي أن تكون البلاد بأكملها خلفنا. أنا الآن بلجيكي 100% وفخور بذلك!"

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وأضاف: "الشرط الأول للتواجد في قائمة منتخب بلجيكا هو أن يكون اللاعب أساسيًا مع فريقه ويشارك بانتظام ويقدم كل ما لديه من أجل منتخب بلاده".

وتابع جارسيا: "أعتقد أنني يجب أن أتعلم النشيد الوطني لمنتخب بلجيكا، سيكون من دواعي سروري البالغ"

وأوضح جارسيا أن في نيته إقناع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي، مشيرًا إلى أن إيدين هازارد سيكون له دور في هذا الأمر، وقال: "سيكون إيدين هازارد جزءًا من المغامرة، إنه يعيش في مدريد وهذه ميزة أخرى".

وأردف: "كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم، سيكون من الجميل أن يعود إلى حيث ينتمي، وسنعتمد عليه بشكل كبير".

يُذكر أن آخر محطات رودي جارسيا التدريبية كانت مع نابولي الإيطالي، والتي استمرت لفترة قصيرة جدًا لنحو 4 أشهر فقط في الفترة بين يوليو ونوفمبر 2023، ومنذ ذلك الحين لم يتول قيادة أي فريق.