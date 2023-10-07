روديجر يضع ريال مدريد في ورطة .. بطاقات الوقت الضائع تهدد الكلاسيكو!

النجم الألماني أصبح متهورًا للغاية!

وضع الألماني أنطونيو روديجر نفسه وفريقه ريال مدريد في ورطة حقيقية قبل مواجهة الملكي أمام إشبيلية والأخرى أمام برشلونة في الدوري الإسباني خلال أيام.

جاء هذا عقب أن تلقى بطاقة صفراء أمام فريق أوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، كانت هي البطاقة الرابعة له هذا الموسم.

روديجر سيتوجب عليه الحذر في مواجهة إشبيلية وألا يتلقى بطاقة صفراء تبعده عن المشاركة في مواجهة برشلونة في الدوري.

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ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد في الـ 28 من شهر أكتوبر الجاري، في مواجهة قد تحدد شكل المنافسة في البطولة، حيث يبتعد الملكي حاليًا بالصدارة بفارق أربع نقاط وله مباراة أكثر من الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن بطاقات روديجر الصفراء التي حصل عليها هذا الموسم جاء معظمها في الوقت بدلًا من الضائع، أمام سيلتا فيجو وخيتافي وجيرونا.