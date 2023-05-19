روديجر يثير التوتر في غرف ملابس ريال مدريد .. الألماني انفجر بعد كارثة مانشستر سيتي!

كوارث السقوط أمام مانشستر سيتي تتوالى على رأس ريال مدريد

تعيش غرفة ملابس ريال مدريد توترًا شديدًا في الأجواء، خاصة بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

ريال مدريد تعرض لهزيمة مدوية برباعية دون رد أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وشارك أنطونيو روديجر في الدقيقة 63 بدلًا من لوكا مودريتش.

وكشفت مجلة "ريفيلو" الإسبانية أن أنطونيو روديجر لم يتقبل عدم تواجده في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي، المدافع الألماني كان يتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، أولاً بسبب أدائه المميز في إيقاف هالاند في مباراة الذهاب، وثانيًا بسبب تصريح كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الذي أكد أنه سيلعب، لكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة، روديجر نفسه وزملاؤه فوجئوا وأحزنوا لغيابه عن المباراة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب السابق لتشيلسي أظهر استياءه من خلال تعابير وجهه، ولم يمر ذلك دون أن يلاحظه الفريق كونه أظهر قدراته في المباراة الأولى، كان من المفترض أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية وتوقع الجميع داخل الفريق أن يشارك، مع الاعتماد على ألابا في الجهة اليسرى ووضع كامافينجا في وسط الملعب لتعزيز الوسط وإضافة لاعب آخر على حساب رودريجو، ومع ذلك، اختار أنشيلوتي استبعاد الألماني والاستمرار في استخدام كامافينجا في الجانب الأيسر، حيث كان هناك بعض الإحباط عندما تم الكشف عن تشكيلة الفريق.

وبحسب التقرير فإن اللاعب الألماني الدولي حظى بتشجيع خاص من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عقب نهاية المباراة، حيث نزل فلورنتينو إلى غرفة الملابس وحاول رفع معنويات اللاعبين بعد السقوط القاسي أمام مانشستر سيتي.