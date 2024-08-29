إصابة أم مشكلة شخصية؟ الكشف عن السر الحقيقي لاستبعاد روديجر من منتخب ألمانيا!

خطوة أثارت الجدل في ألمانيا

أعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الأول، عن قائمة فريقه المشاركة بطولة دوري الأمم الأوروبية، بغياب غير متوقع لأنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد.

ألمانيا تستعد للظهور الدولي الأول لها بعد الخروج من نصف نهائي يورو 2024 على أراضيها أمام إسبانيا، حيث تلعب في دوري الأمم ضد المجر وهولندا يومي 7 و10 سبتمبر القادم.

قائمة ناجلسمان شهدت غياب روديجر رغم تألقه مع ريال منذ بداية الموسم الجديد، وكذلك لم يظهر الثنائي مانويل نوير وإلكاي جوندوجان بسبب اعتزالهما الدولي عقب اليورو.

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وقال الصحفي "ماريو كورتيجانا" إن استبعاد روديجر من القائمة ليس بسبب أي مشاكل شخصية مع ناجلسمان أو معاناته من إصابة، بل لرغبة المدرب الشاب في منحه فترة من الراحة، على أن يعود مرة أخرى في التوقف الدولي لشهر أكتوبر القادم.

ويأتي ذلك بسبب الموسم الشاق والطويل الذي قضاه المدافع الألماني مع ريال مدريد، والذي توجه بعده إلى اليورو للمشاركة مع منتخب بلاده، قبل العودة من جديد للميرينجي هذا الموسم.