"المركز السابع يرضيني!" .. لاوتارو مارتينيز يغلق النقاش عن الكرة الذهبية برسالة حاسمة

ماذا قال لاوتارو عن هدفه "الطائر"؟

أعرب لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ومنتخب الأرجنتين، عن سعادته بالهدف المميز الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك بيرو، خلال تصفيات المونديال.

وسجل لاوتارو، هدفًا رائعًا ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين على بيرو، فجر اليوم الأربعاء، في الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب المباراة تحدث لاوتارو في تصريحات نقلتها شبكة "كوريري ديلو سبورت": "هدفي؟ أنا سعيد لأن الكرة سكنت الشباك، هذا أهم شيء، حاولت ضربها بأسرع ما يمكن لأنها جاءت للخلف، لا شيء أكثر من ذلك، أنا سعيد لأنها انتهت في المرمى وهذا الهدف ساعدنا على الفوز".

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وتطرق لاوتارو للحديث عن خسارته في سباق الكرة الذهبية، التي حصدها في النهاية الإسباني رودري، رغم فوز مهاجم الإنتر في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي وجائزة هداف المسابقة، بخلاف كأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين.

وأضاف: "هذا الهدف لم يكن يساعدني للفوز بالكرة الذهبية، لقد تم إغلاق هذا النقاش بالفعل، لن أتحدث عنه بعد الآن".

وتابع لاوتارو: "الحقيقة هي أنني سعيد بالمركز السابع في قائمة الأفضل في العالم، حتى لو كنت أتوقع أكثر من ذلك كما قلت من قبل".وختم: "يقول ميليتو أنني كان يجب أن أفوز بالكرة الذهبية لأنه يحبني".