أفضل لاعب في يورو 2024 لديه أمنية خاصة بشأن الكرة الذهبية..

يرى رودري؛ نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، أنه حان وقت فوز أحد مواطنيه بالكرة الذهبية بعدما توج لاروخا بطلًا لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، أمس الأحد.

المنتخب الإسباني توج بطلًا للقارة العجوز بالأمس بعد الفوز أمام نظيره الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد، على الأراضي الألمانية.

وحصد رودري جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما استحوذ زميله لامين يامال على جائزة أفضل لاعب شاب.

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وحول صراع الكرة الذهبية المنتظر، علق رودري في تصريحات نقلها موقع "Sport Star": "كرة القدم الإسبانية تستحق أن يخرج منها الفائز بالكرة الذهبية، ولأكون صادقًا، أرغب في تتويج أحد اللاعبين الإسبان بها، سيكون الأمر رائعًا".

وما إذا كانت فرصته سانحة للفوز بها، علق نجم مانشستر سيتي: "سمعت أن داني كارباخال؛ لاعب ريال مدريد الفائز بدوري الأبطال، يستحقها أيضًا!، لكن من وجهة نظر فردية، فأنا فخور جدًا بما أفعله وبالتقدير الذي أحظى به إلا أنه يجب على شخص آخر أن يقوم بهذا التقييم".

يذكر أن آخر لاعب إسباني فاز بالكرة الذهبية كان لويس سواريز عام 1960، ومن وقتها توج عديد اللاعبين من الدوري الإسباني بها، لكن من جنسيات أخرى.