"هذا ما يتبادر إلى ذهني" .. رودريجو يكشف دور كريستيانو رونالدو في تألقه

النجم البرازيلي احتفل مجدداً على طريقة الدون

كشف نجم ريال مدريد رودريجو عن الدور الكبير الذي يلعبه أسطورة الملكي كريستيانو رونالدو في تألقه كما فعل ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وكان الجناح البرازيلي أحد أبرز لاعبي ناديه مساء الثلاثاء وسجل هدف فريقه الثاني في التعادل 3-3 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث رودريجو مع "TNT" عقب اللقاء ووضح مدى أهمية "ملهمه" رونالدو في مشواره: "الاحتفال على طريقته؟ دائماً أشاهد فيديوهاته من أجل الإلهام، حتى أحياناً قبل المباريات مباشرة".

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وأضاف: "لم أعتقد أنني سأفعل هذا الاحتفال ولكن ذلك ما حضر في ذهني، أتذكر في طفولتي مشاهدته في دوري الأبطال والجمهور يهتف له، هذا ما فكرت فيه".

وأتم: "هو مثلي الأعلى وبطلي أحب دائماً الإشادة به"، مبدياً سعادته أيضاً بهتاف الجمهور بإسمه عقب التألق ضد السيتي.