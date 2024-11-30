النجم المصاب يتعافى "أسرع من التوقعات".. دفعة هائلة لريال مدريد أمام خيتافي

هل ينضم للقائمة؟

يستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي، مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويسعى النادي الملكي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز، بعدما تلقى خسارة مؤلمة أمام ليفربول (0-2) في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني في الليجا برصيد 30 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف برشلونة (خاض مباراتين أكثر).

وحسب "besoccer"، فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيعتمد على البرازيلي رودريجو في قائمة مواجهة خيتافي، بعدما شارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم السبت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وغاب النجم البرازيلي عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب مشاكل جسدية، حيث أصيب في العضلة المستقيمة الأمامية بساقه اليسرى يوم 9 نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن يغيب لمدة شهر، لكنه تعافى سريعًا، ويرجح أن يشارك غدًا.

بعودة رودريجو، تقلصت غيابات ريال مدريد إلى 6 لاعبين، هم "إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، ديفيد ألابا، داني كارباخال، إيدر ميليتاو، فينيسيوس جونيور".

وفي الوقت نفسه، خاض "كيليان مبابي وجود بيلينجهام وبراهيم دياز"، الذين أنهوا مباراة ليفربول مع بعض المشاكل البدنية الطفيفة، التدريب دون مشاكل، ما يؤكد جاهزيتهم لمواجهة خيتافي في الليجا.