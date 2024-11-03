عودة نجم ريال مدريد.. أنشيلوتي يتلقى نبأ سعيدًا قبل مواجهة ميلان

قد ينضم للقائمة..

يواصل ريال مدريد استعداداته لمواجهة ميلان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستفاد ريال مدريد من إلغاء مباراته أمام فالنسيا، والتي كانت مقررة أمس السبت، بسبب الفيضان المدمر، الذي ضرب العديد من المدن الإسبانية؛ ما منح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقتًا أطول للاستعداد لمواجهة ميلان.

وشارك في تدريب ريال مدريد اليوم النجم البرازيلي رودريجو، والذي يتعافى من إصابته، ويزيد من فرص عودته لمواجهة ميلان بعد غيابه عن الكلاسيكو أمام برشلونة.

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وانضم المهاجم البرازيلي إلى التدريبات الجماعية اليوم، لأول مرة، وهي خطوة مهمة في تعافيه، حيث شارك في جزء من التدريب مع الفريق على العشب، ولم يعد مستبعدًا انضمامه لقائمة المباراة المقبلة.

كما كان فالفيردي محور الاهتمام، بعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث تدرب بمفرده داخل المنشآت الرياضية أمس السبت، بينما يغيب عن الفريق للإصابة كل من "داني كارباخال ودافيد ألابا وتيبو كورتوا".