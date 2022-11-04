رودريجو مُعلقًا بصرامة على سخرية فيدال: أعتقد أنه حزين القلب!

رد رودريجو جوس لاعب ريال مدريد على تصريحات أرتور فيدال لاعب فلامنجو حول مواجهة الفريقين المُرتقبة في كأس العالم للأندية!

"مدريد سنقوم بتحطيم جسدك".. هكذا كان احتفال أرتورو فيدال لاعب وسط فلامنجو، بعد تحقيق فريقه لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس، والتى تمنح الحق لفريقه بالمشاركة في كأس العالم للأندية القادمة جنبًا إلى جنب مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

لم يستغرق الفيديو المثير للجدل لأرتورو فيدال في احتفالات التتويج باللقب القاري وقتًا طويلًا للوصول إلى إسبانيا.

وجاء الرد مع الشاب البرازيلي رودريجو حيث علق بصرامة شديدة على تصريحات اللاعب التشيلي في مقابلة مع TNT Sports" Brazil" قائلًا:" أعتقد أنه حزين القلب، لكننا لا نتحدث كثيرًا عن ذلك لقد شاهدنا للتو بعض مقاطع الفيديو هناك، لكن حسنًا اتركه وشأنه".

وأتم: "شاهدنا المباراة وتحدثنا عنها لكنها ليست شيئًا مهمًا الآن، لأن لدينا الكثير من الأشياء أمامنا، عندما يقترب اللقاء سنتحدث عنها".

وبعد تتويج فلامنجو بالبطولة على حساب أتلتيكو باراناينسي بهدف دون رد، أظهر لاعبي فلامنجو رغبتهم الكبيرة بمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث أظهر فيديو احتفالات اللاعبين باللقب القاري وهم يغنون في غرفة الملابس :"ريال مدريد.. سيأتي دورك".