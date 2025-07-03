"كبش الفداء القادم" .. السر وراء تزايد فرص رحيل رودريجو عن ريال مدريد وانضمامه لآرسنال

يستهدف أرسنال رودريجو كبديل لجابرييل مارتينيلي، وسط تزايد لفرص التعاقد مع جناح ريال مدريد.

ماذا حدث؟

يقال إن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يسعى لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويحتل المهاجم الجديد رقم 9 المرتبة الأولى في قائمة الأولويات، حيث لا تزال الشائعات تربط بين المدفعجية ولاعب سبورتينج فيكتور جيوكيريش ومهاجم لايبزيج بنجامين شيشكو.

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كما يبحث النادي اللندني عن موهبة إبداعية أخرى لتعزيز الجناح الأيسر. وقد أشارت بعض التقارير إلى احتمال رحيل جابرييل مارتينيلي، في ظل ارتباطه ببايرن ميونخ ونادي النصر السعودي، في ظل حاجة آرسنال إلى توفير الأموال.

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هل تعلم

قد يتم استثمار جزء من هذه الأموال في لاعب دولي برازيلي آخر، حيث ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رودريجو أصبح "مشاهدًا" لريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في مباراة واحدة فقط وقضى الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء.

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طبق المدرب الجديد للريال مدريد، تشابي ألونسو، نظامًا تكتيكيًا جديدًا، حيث يرى أن رودريجو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام لا يمكنهم اللعب في نفس التشكيلة الأساسية، وهذا يعني أن أحدهم سيصبح "كبش الفداء".

تزعم صحيفة "ميرور" أن رودريجو قد يكون هذا اللاعب، مما قد يصب في مصلحة آرسنال. ويُزعم أن "محيط اللاعب أصبح يدرك بشكل متزايد أن أيامه في مدريد قد تكون معدودة".

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ما هو مستقبل رودريجو؟

تشير التقارير إلى أن ممثلي رودريجو "لا يريدون التسرع"، وأن آرسنال مستعد للصبر، ولكن في ظل الحديث عن سعر 70 مليون جنيه إسترليني (96 مليون دولار)، من المعترف به أن فرص انتقال نجم برازيلي آخر إلى شمال لندن "تتزايد".