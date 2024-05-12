روح الأهلي في يد اتحاد الكرة .. قانوني يقدم حيلة لإنقاذ الراقي من الحرمان من التعاقد بالصيف

هل يفعلها اتحاد ياسر المسحل؟

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مع اقتراب كل سوق انتقالات في السنوات الأخيرة لا صوت يعلو فوق سؤال "هل يقدر الأهلي على إبرام تعاقدات أم أنه سيُحرم؟!"، وهذا هو الوضع حاليًا كذلك.

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الراقي يعاني في السنوات الأخيرة على خلفية قضية لاعبه السابق الجامايكي لويس جرابان، الذي فسخ عقده في ديسمبر 2022 من طرف واحد جراء عدم تقاضيه رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر وهي الخطوة التي يكفلها له الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالفعل عقدت المحكمة الدولية الرياضية "كاس" جلسة الاستماع بها في مارس الماضي، ويتبقى فقط إصدار القرار النهائي في القضية.

وهنا قدم المستشار القانوني أحمد الشيخي نصيحته للاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة التدخل لتعديل موعد انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون في يونيو بدلًا من يوليو، لتجنب صدور أي عقوبات خلال ذاك الشهر.

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الشيخي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مصلحة الأهلي تقتضي أن يقدم اتحاد الكرة تاريخ بدء فترة التسجيل (إن كان ذلك ما زال ممكنًا)، بحيث تبدأ الفترة في شهر 6 بدلًا من شهر 7، وذلك لزيادة فرص تسجيل الأهلي للاعبين في الصيفية، واستباقًا لأي قرار (قد) يصدر عن محكمة CAS".

يذكر أن جرابان كان قد انضم للراقي في صيف 2022 بعد هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، لكن الأزمة المالية دفعته للرحيل قبل إكمال حتى ستة أشهر من عقده.

وكان فيفا قد أنصف الجامايكي في قضيته مغرما قلعة الكؤوس 12 مليون دولار وإيقاف قيد لفترتي انتقالات، قبل أن توقف كاس الحكم في صيف 2023 لحين البت في القضية من جديد.

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