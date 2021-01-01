من هو روجيريو ميكالي مدرب الهلال الجديد خلفًا لرازفان لوشيسكو؟

تعرف على مدرب الهلال الجديد روجيريو ميكالي الذي تولى قيادة الفريق خلفًا لرازفان لوشيسكو، والذي كان مدربًا لفريق شباب الهلال حتى الإطاحة بالروماني

بعد مشوار حافل بالإنجازات امتد لحاولي موسم ونصف، أقال الهلال مدربه رازفان لوشيسكو ناظرًا للمستقبل ومعرضًا عن الماضي.

لم تكن إقالة لوشيسكو من مقعد تدريب الزعيم إلا بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي بدأت حتى قبل بداية موسمه الثاني مع الفريق، وتحديدًا مع خروج الموج الأزرق من دوري أبطال آسيا بقرار من الاتحاد الآسيوي بعد أن ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق وجعله غير قادر على إكمال القائمة في مباراة شباب الأهلي دبي.

مع بداية الموسم الجديد تراجعت نتائج الهلال بشكلٍ لافت للنظر تحت قيادة الروماني، فضاق الأنصار ذرعًا وبدأت المطالبات بإقالة لوشيسكو، لكن إدارة الزعيم قررت الإبقاء عليه ومنحه الفرصة كاملة حتى لا يتأثر الفريق.

كانت الهزة الأولى لمقعد قيادة الروماني في ديسمبر، عندما ودع الموج الأزرق بطولة كأس الملك من الدور الأول بالخسارة من الفتح، وبعد تجديد الثقة نجح الزعيم في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي وأُعلن بطلاً للشتاء، لكن خسارة ديربي الرياض من النصر بالثلاثة في كأس السوبر أعادت موجة الانتقادات، ثم كانت خسارة الهلال من ضمك القشة التي قصمت ظهر البعير.

📄 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "رازفان".. ويكلّف البرازيلي "روجيرو ميكالي" pic.twitter.com/4mB1cL320Z — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2021

بعد إقالة رازفان لوشيسكو، قامت الإدارة بإسناد المسؤولية لمدرب شباب الهلال روجيريو ميكالي، وهو المتخصص في تدريب الفئات السنية طوال مشواره، وحقق مع فرق الشباب كل إنجازاته كمدرب.

مسيرة عظيمة ونهاية كارثية .. قصة لوشيسكو مع الهلال

فمن هو روجيريو ميكالي مدرب الهلال الجديد؟ جول يحضر لك كل ما تريد معرفته عن المدرب البرازيلي.

من هو روجيريو ميكالي مدرب الهلال الجديد؟

ولد روجيريو ميكالي في ولاية باهيا البرازيلية في 28 مارس 1969، أي أنه يبلغ من العمر 52 عامًا.

كان لميكالي تجربةً قصيرة كلاعب كرة قدم بدأت في عام 1989 في نادي بورتوجيسا لوندرينينسي البرازيلي، وانتهت في نادي أوبيراريو فيروفياريو، وخلال هذه الفترة لعب لفريقين آخرين هما لوندرينا وأبوكارانا.

تخصص البرازيلي في تدريب فرق الشباب معظم مسيرته كمدرب، والتي بدأت في عام 1999 كمدرب لفريق الشباب لندايه الذي بدأ فيه لعب كرة القدم بورتوجيسا لوندرينينسي، ثم انتقل في 2001 لفريق الشباب في نادي أداب، ومنه إلى شباب مارسيليو دياس قبل العودة مرة أخرى في 2002.

استمر ميكالي في تدريب الشباب حتى عام 2010، وخلال هذه الفترة تولى تدريب لوندرينا وبورتوجيسا لوندرينينسي وفيجيرينسي وأخيرًا أتلتيكو مينيرو.

شهد عام 2011 تدريبه لفريق أول للمرة الأولى في مسيرته، وكان نادي جريميو برودينتي، لكن هذه التجربة لم تشهد ذلك النجاح ولم يكمل معهم ولو موسم، فعاد لتدريب فريق الشباب في أتلتيكو مينيرو وظل فيه حتى 2015، والذي شهد نقلة في تاريخه.

في عام 2015 تولى تدريب منتخب الشباب البرازيلي تحت 20 عامًا قبل أيام قليلة من كأس العالم، وقدم أداء جيد ونجح في الوصول للنهائي الذي خسره على يد صربيا.

اختير بعد ذلك لتدريب منتخب البرازيل الأوليمبي، ونجح في بناء فريق قوي من الشباب مطعم بنجوم عالمية على غرار نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، وجابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي، وفاز بأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكنه بعد ذلك فشل في الوصول لكأس العالم لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمنتخب الأصغر سنًا، فأقيل وعاد إلى أتلتيكو مينيرو كمدرب للفريق الأول في 2017.

قضى ميكالي فترة مترنحة حتى وصل لفريق شباب الهلال في 2020، درب خلالها فريق بارانا مرتين وفريق فيجيرينسي مرة، ولم تخل هذه الفترة من تدريب فريق شبابي كان كروزيرو في التجربة قبل الأخيرة قبل تولي الفريق الشبابي للزعيم.

ألقاب روجيريو ميكالي

البطولة الفريق / المنتخب عدد مرات الفوز بطولة ساو باولو للشباب فيجيرينسي 1 (2008) كأس تاسا بيلو للشباب أتلتيكو مينيرو 2 (2009، 2011) فضية كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا منتخب البرازيل 1 (2015) الأوليمبياد منتخب البرازيل 1 (2016)

ما هي أرقام روجيريو ميكالي مع شباب الهلال؟

تولى روجيريو ميكالي تدريب شباب الهلال في ديسمبر 2020، وذلك خلفًا لمواطنه كارلوس أماديو الذي توفي بسكتة قلبية في مقر سكنه في العاصمة الرياض في نوفمبر 2020.

خاض ميكالي 8 مباريات مع شباب الهلال، حقق الفوز في 6 وتعادل اثنتين وخسر واحدة، وترك الفريق وهو متصدر للدوري السعودي لدرجة الشباب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

كيف سيلعب الهلال تحت قيادة روجيريو ميكالي؟

يفضل روجيريو ميكالي اللعب بطريقة 4-2-3-1، وهي مشابهة للطريقة التي اعتاد عليها الهلال في السنوات الأخيرة تحت قيادة جميع مدربيه وصولاً لرازفان لوشيسكو.

هذا يشير إلى أن من غير المنتظر من ميكالي تغيير كبير في الأسماء التي يعتمد عليها الزعيم في تشكيلته، لكنه بالتأكيد سيعطي مساحة أكبر لبعض الشباب على غرار الوافد الجديد عبد الله الحمدان.