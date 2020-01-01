روبيرتو: ميسي اتخذ القرار الصحيح ولم أفكر في الرحيل

كيف يرى القائد الرابع لبرشلونة قرار ميسي ومستقبل النادي تحت قيادة كومان

قال نجم نادي برشلونة سيرجي روبيرتو إن قائد الفريق ليونيل ميسي قد اتخذ قراره الصحيح خلال هذا الصيف بالبقاء مع النادي الكتالوني وعدم الرحيل كما كان يقال في البداية..

وتحدث روبيرتو في حوار الراك 1 حول مستقبل النادي مع المدرب رونالد كومان وحول مستقبله هو مع برشلونة وأخيرًا حول قرار ليونيل ميسي المصيري.

وفيما يتعلق بمستقبله في برشلونة، صرح القائد الرابع "لم أفكر في الرحيل ولم يكن هذا الخيار مطروحًا بالنسبة لي من الأساس، كل ما أشيع حول هذا الأمر لم يكن صحيحًا"

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وأضاف: "في سوق الانتقالات الصيفية وقبل كل موسم تقول الصحافة دائمًا إن هناك اهتمامًا من الفرق الأخرى، وبالنسبة لي لطالما قلت إنه إذا كان لدي دور قيادي في النادي، فلا يخطر ببالي الرحيل"

وتابع: "إذا غادر سيميدو، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك لاعب آخر في مركز الظهير الأيمن، المنافسة مهمة لتقديم أفضل ما لديك، لا أعرف ما إذا كانوا سيوقعون مع ظهير جديد أم لا

وأردف: "أود أن ألعب في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة من مسيرتي بعد أن أنهي رحلتي في أوروبا، أنا شخص يحب السفر، برشلونة هو نادي حياتي ولكن أود أن أعيش تجربة في الدوري الأمريكي"

وحول قرار ميسي بالبقاء في برشلونة قال: "لم أكن أتخيل أن يرحل ميسي عن برشلونة حيث أنه القائد وأفضل لاعب في التاريخ سواء بالنسبة للنادي أو بالنسبة لكرة القدم، لم أتخيل برشلونة بدون ليو، ولكن إذا كان قراره هو الرحيل فيجب أن نحترمه، لكننا سعداء ببقائه"

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب خلافاته مع الإدارة، ولكنه في النهاية قرر البقاء حتى نهاية عقده في صيف العام 2021...