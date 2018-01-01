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الدوري الإنجليزي الممتاز

روبيرتسون: حان وقت الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي

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مدافع ليفربول أندري روبيرتسون سعيد بالانتصار على آرسنال ويتطلع لمواجهة السيتزن

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى أندري روبيرتسون مدافع فريق ليفربول رضاه على أداء الفريق في المباراة التي فازوا فيها على ضيفهم آرسنال بخماسية مقابل هدف، والتي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

وقال المدافع الأسكتلندي في تصريحاته عقب المباراة: "تمريرة خاطئة مننا كلفتنا الهدف الأول، ولكن ردة فعلنا كانت جيدة، واستطعنا بعد ذلك قلب الأمور لصالحنا سريعًا، وسيطرنا على المباراة".

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كما أضاف اللاعب البالغ من العُمر 24 عامًا: "مانشستر سيتي فريق عظيم، كل اللاعبين لديهم إمكانيات رائعة، ولكننا خضنا هذا الشهر المباريات بالتركيز في كل مباراة على حدة والآن نحن في الصدارة".

وتابع روبيرتسون حديثه وقال: "نتطلع لمواجهة مانشستر سيتي الآن، سنستريح في الوقت الحالي، ثم نُحضر بعدها للمباراة".

يذكر أن ليفربول لم يخسر أي مباراة حتى الآن، طوال 20 جولة في البريميرليج.

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