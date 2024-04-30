قاضية التحقيق في "فساد روبياليس" توافق على طلب الليجا.. وتطرد تيباس!

"مندهش من دهشة البعض!"

قبلت قاضية التحقيق إدراج رابطة الليجا كمتّهِم في "قضية برودي"، التي يحاكم فيها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، بارتكاب مخالفات "مزعومة" في عقود الاتحاد خلال فترة ولايته.

وحسب " El Periódico de España"، فإن "القاضية رفضت حضور خافيير تيباس، رئيس لاليجا في قضية برودي، وذلك رغم موافقتها على دخول LaLiga كمتّهِم".

وكانت رابطة الليجا قد طلبت الدخول كطرف في القضية، نظرًا لكونها تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها السنوية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان تيباس قد صرح في وقت سابق بأنه "يستنكر ما يحدث في الاتحاد منذ سنوات من بعض المديرين، أنا مندهش تقريبًا من دهشة البعض، كان يجب أن يحدث ذلك من قبل، هناك جزء كبير من الذين أفسدوا تلك المؤسسة لم يعودوا موجودين هنا. لقد رأيت ملخصًا لما يحدث في قضية روبياليس وهو مريض بالكذب. وكل من يعرفه يدرك تمامًا هذه الحقيقة منذ زمن طويل".

ويتهم روبياليس بالفساد الإداري خلال فترة عمله بالاتحاد، وارتكاب أخطاء "محتملة" في عقود متنوعة، مثل العقد الذي أدى إلى نقل السوبر الإسباني إلى السعودية، بوساطة شركة كوزموس، والتي كان لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه جزءًا منها.