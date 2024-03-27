"قبلة هيرموسو".. المدعي العام يطالب بحبس روبياليس ومدرب سيدات المغرب!

تطور جديد في القضية..

طالبت نائبة المدعي العام للمحكمة الوطنية، مارتا دورانتيز، بالحكم على الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بالحبس لمدة عامين و6 أشهر، وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه في (تقبيل لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات جنيفر هيرموسو).

كما تطالب مارتا بالحبس لمدة عام و6 أشهر للمتهمين الآخرين في القضية، وهم "المدير الرياضي لمنتخب الرجال ألبرت لوكي، والمدرب السابق لمنتخب السيدات (المدرب الحالي للسيدات في المغرب) خورخي فيلدا، والرئيس السابق للتسويق في الاتحاد الإسباني روبن ريفيرا".

وكانت المحكمة قد استدعت فيلدا، الذي أقيل من منصبه بعد المونديال بأسبوعين، بالإضافة ريفيرا، وألبرت لوكي إلى جلسة استماع يوم 10 أكتوبر الماضي، للتحقيق في الواقعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتواجد روبياليس حاليًا خارج إسبانيا، وتحديدًا في جمهورية الدومينيكان، التي لا تلتزم بمعاهدة تسليم المجرمين مع إسبانيا، بينما يثق مكتب المدعي العام في أن روبياليس سيعود إلى بلاده طواعية.

وقام روبياليس بتصرف مفاجئ في كأس العالم للسيدات أثناء تسليم الميداليات (الذهبية) للمنتخب الإسباني، عندما قبل جيني هيرموسو، بعد تتويج منتخب لاروخا، واعتبرت النيابة العامة أن هذا التصرف لم يكن بالتراضي، وإنما "جريمة اعتداء جنسي وفعل بالإكراه".