روبن يعود من الاعتزال ويُعلن رغبته في استعادة أمجاده

أحلم بالمشاركة في جميع المباريات..

سجّل آريين روبن المشاركة الأولى له رفقة جروينينجن بعد عودته من الاعتزال خلال المباراة الودية أمام ألميري سيتي، وكشف عن طموحاته الكبيرة لهذا الموسم.

وكان روبن قد أشهر اعتزاله بنهاية موسم 2018-2019 قبل أن يُعلن عن عودته للساحرة المستديرة مرة أخرى من أجل مساعدة فريق طفولته لمواجهة أزمتهم الاقتصادية.

ولم يلحق صاحب الـ36 عامًا بمباراة تسفولي الأسبوع الماضي، ولكنه شارك في أخيرًا بقميص جروينينجن مساء السبت أمام ألميري سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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الدولي الهولندي تحدث بعد المباراة قائلًا "من الرائع لعب مباراة مجددًا، أود أن أساعد الفريق، ليس فقط لبيع التذاكر أو القمصان، ولكن أيضًا على أرض الملعب".

كما أضاف "لقد قطعت شوطًا طويلًا ومازلت بعيدًا عن تحقيق هذا الهدف، لكنني أقوم بخطوات جيدة وكانت النصف ساعة التي شاركت بها اليوم رائعة حقًا".

وتابع "أهم شيء هو الحفاظ على لياقتي، سنرى ما سيحدث، أنا الآن في مزيج بين التقدم في العمر وعدم لعب كرة القدم لمدة عام".

وأتم "أُفضِّل أن ألعب كل مباريات الموسم الـ34، لكن لا شك في أن هذا لن يحدث، لن أتواجد بالطبع أكثر من مرة".

يذكر أن روبن من أكثر لاعبي العالم نحسًا عندما يتعلق الأمر بالإصابات، ولم يسبق له وأن خاض موسمًا كاملًا، تظل تجربته الأفضل مع أيندهوفن بمشاركته في 33 مباراة بموسم واحد.