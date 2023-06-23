بعد روبن نيفيش .. الكشف عن الـ4 صفقات القادمة إلى الهلال!

كشف هوية الصفقات القادمة إلى نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي

يترقب عشاق نادي الهلال، صفقات الفريق الأول لكرة القدم "القادمة"؛ بعد حسم التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

الهلال أعلن منذ قليل، التعاقد رسميًا مع نيفيش "26 سنة"، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

النجم البرتغالي لن يكون الأخير بالطبع، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عن "هوية" الصفقات القادمة للزعيم الهلالي.

الصويلحي أشار عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال، على وشك الإعلان عن مدافع ومدرب، خلال الساعات القادمة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الهلال في مفاوضات متقدمة حاليًا، مع لاعب وسط آخر، بالإضافة إلى مهاجم، معربًا عن أمنيته بالتوفيق للفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن المدافع الذي سيعلن عنه الهلال، من المنتظر أن يكون السنغالي خاليدو كوليبالي، والتي أكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، على أنه وقع على عقوده مع الفريق، بشكل رسمي.