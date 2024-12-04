أموريم يدفع مانشستر يونايتد لخطف سون هيونج مين .. وتوتنهام يتحرك لحماية القائد

بند مفاجئ في عقد النجم الكوري الجنوبي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تحركات داخل مانشستر يونايتد من أجل إحداث ضجة في سوق الانتقالات خلال صيف 2025، من خلال التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب وقائد توتنهام.

وانضم سون (32 عامًا) إلى توتنهام في صفقة ضخمة قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني قبل 10 سنوات، والآن هو النجم الأول وقائد الفريق بعد رحيل شريكه الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ في صيف 2023.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "Givemesport"، فإن البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أبلغ الإدارة بضرورة التحرك للتفاوض مع سون هيونج مين، خصوصًا أن الأخير ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري.

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ويرى أموريم أن سون خيار مثالي لتدعيم خطته للنهوض بمانشستر يونايتد، ويمكن أن يلعب كرقم 10 خلف المهاجم، ويشكل شراكة مدمرة محتملة مع برونو فرنانديز أو ماركوس راشفورد في الوسط الهجومي.

في المقابل، لن يقف توتنهام مكتوف الأيدي أمام أطماع مانشستر يونايتد، حيث كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن النادي اللندني لديه إمكانية تمديد تعاقده مع سون لموسم إضافي، بحيث لا يرحل عن الفريق قبل صيف 2026.

وأشار إلى أن "توتنهام بدأ عملية تفعيل بند الموسم الإضافي في عقد سون بالفعل، لذا فإن التوقع هو أن يكون لدى الكوري الجنوبي عقد أطول في لندن".

يذكر أن سون هيونج مين، لعب مع توتنهام 422 مباراة على مدار 10 مواسم، سجل خلالها 166 هدفًا، وصنع 88 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة تهدفية كل 1.66 مباراة.