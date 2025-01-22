"كنت أتحدث عن نفسي" .. روبن أموريم يتراجع بعد وصف لاعبيه بـ"الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد"!

البرتغالي يكسر حاجز الصمت

كسر البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، حاجز الصمت السائد منذ يوم الأحد العاصف، عندما وصف فريقه بعد الهزيمة (3-1) أمام برايتون، بأنهم "أسوأ فريق في تاريخ يونايتد".

وكان أموريم قد تحدث في تصريحات صحفية بعد مباراة برايتون، قائلًا: "ربما نكون نحن أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد، الجميع يقول ذلك من أجل العناوين، ولكنني أقول ذلك لأنني أعلم هذا الأمر، وسنقوم بتغييره".

وخرج أموريم اليوم في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الشياطين الحمر ضد جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، المقررة غدًا الخميس في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي ليبرر تصريحاته الهجومية ضد الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح المدرب البرتغالي، أن عبارته الشهيرة بعد الهزيمة أمام برايتون "كانت تعبر عني أكثر من اللاعبين، لكنني توجهت إلى المؤتمر الصحفي محبطًا للغاية وقلت أشياء لم يكن ينبغي لي أن أقولها، ربما كان خطأ، ربما كان يجب أن ألتزم الصمت، لا أعد بأنني لن أفعل ذلك مرة أخرى، لكنني سأحاول التحسن".

واعترف أموريم أن لاعبيه "يشعرون بمزيد من التوتر عند اللعب على أرضهم مقارنة بالمباريات الخارجية، لأننا في أولد ترافورد خسرنا 4 مباريات من أصل 5، ويصبح الوضع أكثر صعوبة في كل مرة، لكن يمكننا التحسن، إذا سجلنا الهدف الأول سيكون الوضع مختلفًا".

وتابع: "شعرت بالإحباط، وليس بالتوتر، وسيحاول مانشستر يونايتد بدءًا من الغد تغيير الأمور وتحسين النتائج".

وخلال نفس المؤتمر، رفض أموريم الحديث عن سوق الانتقالات عندما سئل عن مستقبل أليخاندرو جارناتشو.