أبرزها وعد ليفاندوفسكي .. 3 مطبات تعترض طريق برشلونة لضم فيكتور جيوكيريس

كشفت تقارير صحفية، عن مخطط إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة لتعزيز هجوم النادي الكتالوني.

ويعد جيوكيريس، أحد أميز المهاجمين في أوروبا حاليًا، حيث قدم مستويات لافتة في الموسم المنصرم، وواصل الأمر هذا الموسم حيث سجل 24 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة، منها هاتريك في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال يعتمد على البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة صريح للفريق، والذي يمكن أن يمتد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2026، خصوصًا أنه يؤدي بشكل مثالي حتى الآن.

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لكن، إدارة البارسا تريد تأمين هذا المركز بالتعاقد مع المهاجم السويدي المتألق، رغم الطلبات المادية الضخمة التي يريد سبورتنج لشبونة الحصول عليها مقابل إطلاق سراح جيوكيريس، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقده 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن نية برشلونة هي التوقيع مع جيوكيريس مقابل مبلغ يقارب 70 مليون يورو وتركه على سبيل الإعارة في سبورتنج لشبونة لموسم آخر، وهذه الصيغة ستسمح لليفاندوفسكي بالحفاظ على دوره كقائد لهجوم البلوجرانا لمدة عام آخر بينما يواصل مهاجم سبورتنج التألق في البرتغال وأوروبا.

ومع ذلك، تبدو هذه العملية معقدة، نظرًا لأن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات جيوكيريس، واللاعب نفسه يريد الانتقال إلى مستوى أعلى في أوروبا، وليس على استعداد للاستمرار موسم إضافي في لشبونة خصوصًا أنه سيبلغ الـ27 عامًا في يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن جيوكيريس على رادار عدد من الأندية الكبرى، منها مانشستر يونايتد الذي يتولى الآن قيادته البرتغالي روبن أموريم، وهو الذي يعرف المهاجم السويدي جيدًا وطلب ضمه من قبل لسبورتنج لشبونة أثناء توليه المهمة وصنعا سويًا تجربة رائعة.

كما يبرز مانشستر سيتي من ضمن الأندية الساعية خلف جيوكيريس، مع تخوفات من رحيل إرلينج هالاند أو كبديل له مع هبوط مستواه، علمًا بأن هوجو فيانا، المدير الرياضي الحالي لسبورتنج لشبونة، سينتقل إلى السيتي في الأشهر المقبلة ليحل محل تشيكي في الإدارة الرياضية.