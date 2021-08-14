روبرتو يبرئ لاعبي برشلونة من رحيل ميسي

لاعبو برشلونة صدموا من رحيل ميسي وحاولوا استمراره بكل الطرق.

يحاول سيرجي روبرتو مدافع برشلونة تبرئة نفسه وزملائه أمام الجمهور من تهمة التسبب في رحيل قائد وهداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي.

روبرتو كشف ما يُقال عن تقليص الرواتب وتحدث صراحة عن وضعه تحديدًا.

ماذا فعل لاعبو برشلونة لاستمرار ميسي؟

تحدث روبرتو مع لافانجوارديا وقال: "الكثير يُقال دون دليل؛ على سبيل المثال أنا وقعت عقدًا هذه السنة وسأجدد براتب أقل. نحاول المساعدة، وافقنا الموسم الماضي على تقليص رواتبنا ومنذ اللحظة الأولى حاولنا المساعدة".

وكان برشلونة قد أعلن اليوم السبت عن تسجيل عقود لاعبيه الجُدد ممفيس ديباي وإريك جارسيا وراي ماناج بعد موافقة جيرارد بيكيه على تقليص راتبه.

هل يستحق لاعبو برشلونة غضب الجمهور؟

أطلقت جماهير برشلونة صافرات الاستهجان ضد عدد من لاعبي برشلونة خلال مباراتهم الودية مع يوفنتوس على كأس جوان جامبر وهو ما قال عنه سيرجي: "لن تكون سعيدًا أن تطلق ضدك جماهير فريقك صافرات الاستهجان، لكنها بناء على معلومات مغلوطة. اللاعبون كانوا أكثر الراغبين في بقاء ليو، فعلنا كل ما في وسعنا. لكن المشكلة كانت أكبر منا؛ الجائحة أو الإدارة السابقة التي تركت النادي في وضع مالي صعب".

كيف استقبل لاعبو برشلونة رحيل ميسي؟

وواصل عن حالتهم وقت رحيل ميسي "كنا في حالة صدمة، لكن علينا التماسك عن ذي قبل لننافس؛ إن لم نسجل 40 هدفًا كما كان يسجلهم ميسي فلنسجل 30".

ورحل ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي هذا الصيف، لعدم تمكن برشلونة من قيده بسبب أزمة النادي المالية وسقف الرواتب في الفريق.

وعن مركزه في الملعب قال سيرجي: "السؤال أطرحه على نفسي كل عام؛ بوجود قلبي دفاع وبالكيفية التي نتدرب بها أرى نفسي أكثر في وسط الملعب. أود اللعب في هذا المركز لكن المدرب يقرر بالطبع".

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