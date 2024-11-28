ليست المرة الأولى .. روبرتو مانشيني يكشف حقيقة "ندمه" على تدريب المنتخب السعودي

مانشيني يوضح حقيقة تصريحاته

كشف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، حقيقة تصريحاته التي تم تداولها عن ندمه لترك تدريب منتخب بلاده، وقيادة الأخضر.

وكانت صحيفة "إل جورنال" الإيطالية، قد نشرت حوارًا لها مع مانشيني، الذي قال فيه: "رحيلي عن إيطاليا لم يكن بسبب المال أو العرض السعودي، ولكن بسبب توتر العلاقة بيني وبين المسؤولين بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ولو عدت سأفعل هذا الأمر"، ليتم تفسير تلك التصريحات بأنه نادم على قيادة الأخضر!

وقال مصدر مقرب من المدرب الإيطالي خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "مانشيني ينفي ما نُشر على لسانه في إحدى الصحف الإيطالية، وأنه لم يندم للحظة واحدة على تدريب الأخضر السعودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "روبرتو يحترم الفترة الزمنية التي قضاها مع المنتخب السعودي، بغض النظر عن الفشل في تجربته من عدمها".

وأكد المصدر المقرب من مانشيني على أنه تعود على احترام العلاقات الودية مع المسؤولين عن كرة القدم السعودية، وأنه لا يمكنه التقليل منها مهما كانت الظروف.

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: "مانشيني لم يتحدث مع أحد بخصوص أرقام مالية حصل عليها مقابل تدريب الأخضر، وكل ما يتردد افتراء على لسانه".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها مانشيني بتصريحات ضد الكرة السعودية، ثم يعود لنفيها، إذ خرجت بعض التصريحات على لسانه يُهاجم فيها دوري روشن السعودي، ليعود وينفيها.