"حضر لمؤتمر مباراة البحرين بأدلة ترد على منتقديه!" .. مانشيني يبرر استدعاء لاعب الأهلي ويفاجئ سلمان الفرج

مباراة مصيرية تنتظر السعودية أمام البحرين..

أمام وسائل الإعلام.. رد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على منتقديه بعد الهزيمة ضد اليابان، بـ"الأدلة".

المنتخب السعودي سقط على ملعبه "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في فخ الخسارة (0-2) أمام اليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعرض مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البحرين، مساء اليوم الإثنين، إحصائيات تؤكد تفوق المنتخب السعودي على نظيره الياباني، في كل شيء تقريبًا، باستثناء تسجيل الأهداف.

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وقال المدير الفني الإيطالي للإعلاميين: "أدعوكم للنظر إلى إحصائيات مباراة اليابان، لتتأكدوا بأننا لعبنا بشكل جيد للغاية؛ لكن.. لم يحالفنا الحظ لتحقيق الانتصار".

وعلى جانب آخر.. برر روبرتو مانشيني قراره باستدعاء علي مجرشي، ظهير أيمن النادي الأهلي، بدلًا من "الموقوف" سعود عبدالحميد؛ وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها.

وكشف مدرب منتخب السعودية، عن أنه وضع العديد من الأسماء التي تجيد في مركز "الظهير الأيمن" ضمن حساباته الفنية، من أجل تعويض غياب سعود؛ إلا أنه اختار مجرشي تحديدًا، نظرًا لأنه الأكثر مشاركة مع ناديه.

وفتح مانشيني الباب أمام القائد الكبير سلمان الفرج، متوسط ميدان نادي نيوم، للعودة إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك بعد العديد من المطالبات بذلك.

وأعلن روبرتو مانشيني متابعته مباراتين للفرج مع ناديه نيوم، في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي؛ قائلًا: "الباب مفتوح أمام سلمان وجميع اللاعبين، للانضمام إلى المنتخب الوطني!".

وأخيرًا.. حذر مانشيني من قوة المنتخب البحريني، مؤكدًا على أن لاعبيه يتمتعون بقوة بدنية كبيرة للغاية، ويجب على نجوم الأخضر أن يكونوا مستعدين جيدًا؛ من أجل حصد الـ3 نقاط المصيرية.

جدير بالذكر أن السعودية ستستضيف البحرين، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حيث يتساوى المنتخبان برصيد 4 نقاط، في المركزين الثالث والرابع على التوالي.