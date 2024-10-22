"روبرتو مانشيني لا يقنعني وهذا المدرب الأنسب!" .. ماجد عبدالله يحدد مواصفات المدير الفني لمنتخب السعودية

العديد من الأسماء التدريبية ارتبطت بمنتخب السعودية..

كشف ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن رأيه في "هوية" المدير الفني، الذي يجب أن يتولى مهمة تدريب الأخضر، خلال الفترة القادمة.

الإيطالي روبرتو مانشيني بات على أعتاب "الإقالة" من القيادة الفنية لمنتخب السعودية، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، واحتلال "المركز الثالث" في مجموعته، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

عبدالله رفض في تصريحات مع شبكة "إس إس سي" الرياضية، المدرسة الأوروبية التي ينتمي إليها مانشيني؛ قائلًا: "أُفضل أن يكون مدرب منتخب السعودية (لاتيني)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتبر أسطورة نادي النصر أن المدرب الأوروبي، "يجبر" اللاعبين على أسلوب معين، ويرفض أن يقوم أي منهم بتجاوز تعليماته داخل المستطيل الأخضر، مشددًا على أن مانشيني "لا يقنعه أبدًا".

وأضاف: "أما المدير الفني اللاتيني؛ يعطي مساحة أكبر للاعبين، داخل أرضية الملعب"، لافتًا إلى ضرور اختيار هذا المدرب اللاتيني بـ"عناية شديدة"، وليس أي اسم.

وعلى جانب آخر.. وجه ماجد عبدالله رسالة إلى نجوم منتخب السعودية، بضرورة نسيان صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية، والتركيز على التأهل إلى كأس العالم 2026، فقط.



واستشهد عبدالله في نهاية حديثه، بمنتخب الأرجنتين الذي خسر من السعودية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ قائلًا: "لم يبكوا بعد هذه الهزيمة.. بل تماسكوا وركزوا، حتى حققوا اللقب في النهاية".



جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين، في كأس العالم 2022 التي استضافتها الدوحة القطرية، بهدفين مقابل واحد؛ سجلهما سالم الدوسري وصالح الشهري.

