روبرتو كارلوس: 10 دقائق نقلتني من إنتر إلى ريال مدريد

الأمور تمت بشكل سريع جداً للمدافع البرازيلي

كشف روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق، عن أسرار جديدة حول أسباب رحيله عن إنتر والانتقال لنظيره الإسباني ببداية مسيرته الكروية.

كارلوس رحل عن بالميراس في 1995 منتقلاً لصفوف إنتر، ولكنه بقى لموسم واحد فقط مع النادي الإيطالي قبل الانضمام لريال.

وأوضح النجم البرازيلي أن السبب الرئيسي في هذه الخطوة السريعة، هو إصرار روي هودسون مدرب إنتر وقتها، على الاعتماد عليه بمركز آخر غير الظهير الأيسر.

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وقال كارلوس في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":"لعبت كجناح في إنتر والمشكلة كانت بتسجيلي 7 أهداف في أول 7 مباريات لي، لذلك قرروا استمراري بهذا المركز الذي لم أحبه".

وأضاف:"تحدثت لماسيمو موراتي رئيس إنتر بتلك الفترة، وأخبرته بعدم رغبتي في هذا المركز بأول 3 أشهر لي مع الفريق قبل الذهاب للمشاركة في كوبا أمريكا".

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وتابع:"محادثة جمعتني بلورينزو سانز رئيس ريال مدريد وقتها استمرت 10 دقائق فقط، جعلتني أقرر الانتقال لإسبانيا، الأمور تمت بشكل سريع جداً".

يذكر أن كارلوس قضى 11 سنة مع ريال مدريد، ونجح في الفوز بـ3 بطولات دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب دوري إسباني، وجعل نفسه أحد أفضل اللاعبين بمركزه في العالم.